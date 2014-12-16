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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 09:09 BJT

新西兰财政：政府今年恐不能实现预算盈余，因经济增长减速--财长

路透惠灵顿12月16日 - 新西兰财长英格利希周二表示，新西兰政府今年恐不会实现备受期待的预算盈余，因乳制品价格下跌和通胀偏低损及税收。

英格利希称，截至2015年6月的一年，预算赤字料为5.72亿新西兰元，在8月选前经济财政预估中预计预算盈余2.97亿美元。

“尽管对新西兰家庭来说一切都很好，但对政府财政来说，则不那么有利，”英格利希在政府半年度经济财政报告公布后对记者表示。

他补充称，今年仍可实现盈余，不过也降低了未来几年盈余预估。政府今年净债务料在略低水准触顶，未来几年预计债务削减速度会加快。(完) (编译 李爽 审校　戴素萍)
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