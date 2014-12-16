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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 09:05 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月16日

**上海证券报**

--中国期货业协会等联合发布期货公司资产管理业务的配套规则，中期协相关人士介绍，自发布之日起，中期协将正式受理期货公司开展资管业务的登记申请，中国证券投资基金业协会将正式受理期货公司资产管理计划的备案，中国期货保证金监控中心将正式受理期货公司“一对多”产品期货交易账户的开立。

**第一财经日报**

--继“14常宁债”临发行前被财政局临门一脚踢出家门后，在乌鲁木齐国有资产投资公司10亿元六年期企业债“14乌国投”完成簿记建档后，新疆乌鲁木齐财政局出具文件更正了10日印发的《关于将2014年乌鲁木齐国有资产投资有限公司公司债券纳入政府专项债务有关事项的通知》，规定“14乌国投”债不再属于政府性专项债务。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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