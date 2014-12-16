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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 09:08 BJT

全球金市：现货金小涨，上日创下一年多来最大单日跌幅

美国2月期金 下滑0.9%至每盎司1,197美元，跌势延续至第五
个交易日。
    
    除了油价走势外，投资者还在关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)
周二召开的为期两天的政策会议，欲从中寻找加息时机的线索。
    
    美国经济展示出力道的迹象，提升了美联储将在明年加息的预期。
    
    美国11月制造业产出录得九个月来最大月增幅，以及之前公布的利好
就业和零售销售报告，表明经济增长势头强劲。 
    
    俄罗斯央行发表声明称，决定把指标利率从10.5%升至17%，旨在阻止
卢布贬值势头和抑制通胀风险。 (完)
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     
    

 (编译 许娜/王兴亚；审校 杜明霞/李爽)
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