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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 09:09 BJT

光大期货：上海原油期货上市存在跨市、跨品种的套利机会

以下内容节选自12月16日的《期货日报》：

上海国际能源交易中心原油期货的上市，有利于中国争夺原油国际定价话语权，也会带来跨市场和跨品种套利交易机会。

据2000年至今的统计数据，布伦特与迪拜原油现货价差分布在-10至14.5美元/桶之间，两者价差平均为3美元/桶，目前的价差接近历史平均值。另外，从运输成本来看，目前中东原油运输至我国的费用约为2美元/桶。照此计算，上海国际能源交易中心原油价格或与布伦特油价较为接近，上市之初投资者可以参考布伦特原油及迪拜原油期价进行操作。

如果在上市之初，国内原油期价大幅高于布伦特原油期价，就会导致大量中东原油交割到中国市场，届时就会产生买布伦特原油、卖国内原油的套利机会。相反，如果国内原油期价大幅低于布伦特原油期价，那么买入保值需求就会被激发，届时可以实施买国内原油、卖布伦特原油的套利操作。

除了跨市场的套利机会外，原油期货也存在一定的跨品种套利机会。从国内现有的化工期货品种来看，塑料、PP、PTA与原油的相关性较强。乙烯、丙烯、PX都是原油一体化的下游产物，原料与成品间的产业链套利操作将切实可行。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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