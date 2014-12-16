光大期货：上海原油期货上市存在跨市、跨品种的套利机会

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下内容节选自12月16日的《期货日报》：
上海国际能源交易中心原油期货的上市，有利于中国争夺原油国际定价话语权，也会带来跨市场和跨品种套利交易机会。
据2000年至今的统计数据，布伦特与迪拜原油现货价差分布在-10至14.5美元/桶之间，两者价差平均为3美元/桶，目前的价差接近历史平均值。另外，从运输成本来看，目前中东原油运输至我国的费用约为2美元/桶。照此计算，上海国际能源交易中心原油价格或与布伦特油价较为接近，上市之初投资者可以参考布伦特原油及迪拜原油期价进行操作。
如果在上市之初，国内原油期价大幅高于布伦特原油期价，就会导致大量中东原油交割到中国市场，届时就会产生买布伦特原油、卖国内原油的套利机会。相反，如果国内原油期价大幅低于布伦特原油期价，那么买入保值需求就会被激发，届时可以实施买国内原油、卖布伦特原油的套利操作。
除了跨市场的套利机会外，原油期货也存在一定的跨品种套利机会。从国内现有的化工期货品种来看，塑料、PP、PTA与原油的相关性较强。乙烯、丙烯、PX都是原油一体化的下游产物，原料与成品间的产业链套利操作将切实可行。(完)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申