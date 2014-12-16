中国个股：华锐风电债务重组新方案取得实质性进展，股票今复牌

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海12月16日 - 在提前回购债券方案被否后，中国华锐风电科技 提出解决债券兑付危机的新方案，包括引入意向投资人收购华锐风电部分应收款、转增股份并让渡予意向投资人，目前该方案取得实质性进展，股东大会已同意转增股份方案。公司股票将于周二起复牌。
公告称，该解决方案包括三部分，其一是深圳东方富海投资和大连汇能投资等专业投资人投入17.8亿元人民币资金，收购公司部分应收款，相关资金款项用于兑付要求回售的债券，从而解决债券兑付危机。
其二是意向投资人将引入职业经理人，强化内部控制措施，争取公司主营业务扭亏为盈。其三是华锐风电用资本公积转增股本，每10股转增5股，共转增20.102亿股。除全国社保基金和社会公众股外，其他股东放弃转增股份并让渡予意向投资人。
公告称，公司周一召开的股东大会已通过上述转增股本方案。截止周一，公司已收到22家涉及需让渡转增股份的发起人股东提交的书面同意文件。
转增方案实施的前提条件还包括扣除同意放弃回售的债券后，公司账户中的现金足以偿还到期公司债券和支付其他到期应付款项；公司的财务状况得到意向投资人认可，重大财务问题得到确认；重大诉讼纠纷得到妥善处理；公司立案调查结果不影响后续经营等。
公告警示，若转增方案能够顺实施，公司将获得意向投资人17.8亿资金，以及截止上周四公司可用于偿还债券的资金6.59亿元，两项项合计24.39亿元；11华锐01 的相关持有人如全部选择行使回售选择权，公司届时需要支付本息27.684亿元；两者相抵，公司仍将存在兑付资金缺口。
华锐风电稍早已提出出售部分应收帐款的计划，为上述潜在的资金缺口筹资。
华锐风电公司债有11华锐01和11华锐02 ，于2011年12月27日发行，期限均为五年，到期日均为2016年12月27日，其中11华锐01附第三年末（即今年12月26日前）投资者回售选择权，两期债规模分别为26亿元和2亿元。
此前华锐风电曾提出，其全资子公司江苏华锐拟以低于面值逾10%的价格，即暂停交易前20个交易日的平均交易价格，购买华锐风电至多7亿元人民币公司债，但该方案遭债券持有人否决。
华锐风电是近期第二起公司债发行人重组债务案例。与两个月前超日太阳 案例类似，华锐风电债务重组也采取了原股东让渡股权换取新股东资金，从而实现偿债与上市公司保壳的目标。不过与超日不同的是，华锐重组方案中社会公众股的转增股本不用过渡。
华锐风电自11月27日起停牌，因有事项需向股东进行核实，该股上一交易日收报4.01元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申