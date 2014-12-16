中国个股：华锐风电债务重组新方案取得实质性进展，股票今复牌

路透上海12月16日 - 在提前回购债券方案被否后，中国华锐风电科技 提出解决债券兑付危机的新方案，包括引入意向投资人收购华锐风电部分应收款、转增股份并让渡予意向投资人，目前该方案取得实质性进展，股东大会已同意转增股份方案。公司股票将于周二起复牌。

公告称，该解决方案包括三部分，其一是深圳东方富海投资和大连汇能投资等专业投资人投入17.8亿元人民币资金，收购公司部分应收款，相关资金款项用于兑付要求回售的债券，从而解决债券兑付危机。

其二是意向投资人将引入职业经理人，强化内部控制措施，争取公司主营业务扭亏为盈。其三是华锐风电用资本公积转增股本，每10股转增5股，共转增20.102亿股。除全国社保基金和社会公众股外，其他股东放弃转增股份并让渡予意向投资人。

公告称，公司周一召开的股东大会已通过上述转增股本方案。截止周一，公司已收到22家涉及需让渡转增股份的发起人股东提交的书面同意文件。

转增方案实施的前提条件还包括扣除同意放弃回售的债券后，公司账户中的现金足以偿还到期公司债券和支付其他到期应付款项；公司的财务状况得到意向投资人认可，重大财务问题得到确认；重大诉讼纠纷得到妥善处理；公司立案调查结果不影响后续经营等。

公告警示，若转增方案能够顺实施，公司将获得意向投资人17.8亿资金，以及截止上周四公司可用于偿还债券的资金6.59亿元，两项项合计24.39亿元；11华锐01 的相关持有人如全部选择行使回售选择权，公司届时需要支付本息27.684亿元；两者相抵，公司仍将存在兑付资金缺口。

华锐风电稍早已提出出售部分应收帐款的计划，为上述潜在的资金缺口筹资。

华锐风电公司债有11华锐01和11华锐02 ，于2011年12月27日发行，期限均为五年，到期日均为2016年12月27日，其中11华锐01附第三年末（即今年12月26日前）投资者回售选择权，两期债规模分别为26亿元和2亿元。

此前华锐风电曾提出，其全资子公司江苏华锐拟以低于面值逾10%的价格，即暂停交易前20个交易日的平均交易价格，购买华锐风电至多7亿元人民币公司债，但该方案遭债券持有人否决。

华锐风电是近期第二起公司债发行人重组债务案例。与两个月前超日太阳 案例类似，华锐风电债务重组也采取了原股东让渡股权换取新股东资金，从而实现偿债与上市公司保壳的目标。不过与超日不同的是，华锐重组方案中社会公众股的转增股本不用过渡。