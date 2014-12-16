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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 09:16 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--12月16日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

12/18 深 葵花药业 002737 不超过3,650 -- -- 东海证券 12/23

12/19 深 迦南科技 300412 不超过1,340 -- -- 安信证券 12/24

12/19 深 金盾股份 300411 不超过2,000 -- -- 华西证券 12/24

12/19 深 正业科技 300410 不超过1,500 -- -- 华林证券 12/24

12/19 深 中矿资源 002738 不超过3,000 -- -- 中信建投 12/24

12/19 深 国信证券 002736 不超过120,000 -- -- 广发证券 12/24

12/19 沪 高能环境 732588 不超过4,040 -- -- 华林证券 12/24

12/22　 沪　　春秋航空 780021　　不超过10,000　 -- -- 瑞银证券 12/25

12/22 沪 园区设计 732017 不超过1,500 -- -- 东吴证券 12/25

12/22 沪 宁波高发 732788 不超过3,420 -- -- 国信证券 12/25

12/22 沪 南威软件 732636 2,500 -- -- 太平洋证券 12/25

12/23 沪 新澳股份 732889 不超过2,668 -- -- 国信证券 12/26

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

注: 1.本表包括新股发行及上市。

2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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