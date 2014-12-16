中国投资：中国在巴尔干展开投资攻势，承诺提供100亿美元项目贷款

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
但由于该地区债务水平上升，一些国家表示将寻求其它途径。
“塞尔维亚将努力达成一些其他的融资途径，比如达成特许权协议，”该国副总理佐拉娜·米哈伊洛维奇(Zorana Mihajlovic)周日在B92电视频道表示。
中国总理李克强周一对克罗地亚报纸Jutarnji List表示，中国的投资重点是基础设施和能源项目发展。
李克强认为，像波黑的斯坦纳瑞(Stanari)火力发电厂、贝尔格莱德的米海洛·卜平(Mihajlo Pupin)大桥、黑山共和国的Bar至Boljare高速公路，以及布达佩斯-贝尔格莱德铁路等项目，肯定会促进当地的发展，使当地民众受益。
自2010年以来，中国已向塞尔维亚项目投资17.5亿美元，其中包括建设一座火力发电厂、在贝尔格莱德多瑙河上建设一座大桥，以及修建一条高速公路。
邻国波黑已同意向中国融资14亿欧元(17亿美元)用于多个项目的建设。黑山共和国已选定一家中国公司，耗资8亿欧元修建一条高速公路，连接该国与北部邻国塞尔维亚。
在黑山火电厂建设工程招标中，两家中国公司位居前列。
“我们认为，中国是我们强大可靠的伙伴，”塞尔维亚总理阿莱克桑达尔·武契奇(Aleksandar Vucic)周日在Tanjug新闻社撰文称。
预计在会谈期间得到批准的一个大型项目为，连接贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯的高铁。该项目耗资20亿欧元，建成后将促进中国与欧洲之间的贸易。(完) (编译 李春喜/王颖；审校 孙茉莉/郑茵)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申