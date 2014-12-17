《中国债券市场每日交易备忘》--12月17日

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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一、新债发行：
中国财政部280亿元人民币10年期记账式附息国债9:30-10:30招标，利率预测均值3.76%
进出口银行至多50亿元三年期固息增发债14:00-15:00招标
进出口行至多50亿元五年期固息增发债14:00-15:00招标
中国供销集团10亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和北京银行主承
中原证券9亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，中信银行主承
申银万国证券22亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农业银行和中国银行等承销
福建海峡银行3亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.3000%
东亚银行(中国)10亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.3000%
浦发银行30亿元一个月期同业存单报价发行，参考收益率6.0999%
浦发银行30亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.4999%
厦门农村商业银行5亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.3417%
泉州银行8亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.9997%
泉州银行3.7亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.6499%
徽商银行5亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.1801%
富邦华一银行3亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.40%
富邦华一银行3亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率5.1000%
富邦华一银行3亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0999%
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二、新债上市：
财政部221.8亿元一年期固息国债140028，票面利率3.42%
乐山银行10亿元三年期固息债1420031，票面利率5.40%
乐山银行15亿元五年期固息债1420032，票面利率5.70%
鹿城农商行10亿元三年期固息债1421014，票面利率 5.70%
浙江物产集团15亿元14天期超短融011498007，票面利率5.20%
浙江物产集团15亿元14天期超短融011498008，票面利率5.20%
招商证券 18亿元三个月期短融071401016，票面利率5.36%
上海市北高新集团5亿元一年期短融041460119，票面利率6.08%
中金公司8亿元三个月期短融071409007，票面利率5.40%
百联股份 1亿元一年期短融041458093，票面利率5.30%
山鹰股份 7亿元一年期短融041458092，票面利率7.20%
北京国有资产经营10亿元七年期中票101469029，票面利率5.70%
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三、缴款：
华融证券10亿元三个月期短融1490229，票面利率5.80%
哈尔滨银行20亿元三年期固息债1420045，票面利率4.60%
黔西南州工业投资13亿元七年期固息债1480589，票面利率7.40%
财政部150亿元三个月期贴现国债149908，发行价格99.178元
徐州矿务集团20亿元六个月期超短期融资券
山东钢铁集团30亿元九个月期超短融
中国商用飞机20亿元两个月期超短融
国家电网100亿元六个月期超短融
广州百货企业集团8亿元九个月期超短融
齐鲁证券20亿元三个月期短融
亿利能源集团14亿元一年期短融
华融证券10亿元三个月期短融
冀中能源邯郸矿业集团10亿元一年期短融
江浙荣盛控股集团12亿元一年期短融
福建旗滨集团4亿元三年期中票
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四、还本付息：
上海南汇发展集团9亿元一年期短融041354075到期兑付，票面利率6.65%
广西铁路投资集团10亿元一年期短融041359078到期兑付，票面利率6.80%
广深铁路股份35亿元五年期中票0982166到期兑付，票面利率4.79%
中国银行10亿元三个月期同业存单111404004到期兑付
建设银行10亿元三个月期同业存单111405005到期兑付
中信银行5亿元三个月期同业存单111408028到期兑付
上海浦东发展银行12亿元三个月期同业存单111409029到期兑付
兴业银行10亿元三个月期同业存单111410045到期兑付
平安银行5亿元三个月期同业存单111411045到期兑付
江苏银行10亿元三个月期同业存单111414007到期兑付
民生银行10亿元三个月期同业存单111415020到期兑付
上海银行5亿元三个月期同业存单111416022到期兑付
兰州银行15亿元三个月期同业存单111490089到期兑付
广州农村商业银行10亿元三个月期同业存单111490092到期兑付
07特别国债08 0700008付息
08光大债固3 081804付息
09附息国债32 090032付息
09陕煤化债 0980176付息
10进出12 100312付息
13龙岩交通MTN001 101355012付息
13沃森MTN001(3年期) 101376001付息
13沃森MTN001(5年期) 101376002付息
10镇城投债 1080166付息
10绵阳投控债 1080167付息
10晋焦煤MTN3 1082219付息
12鄂华研债 1280468付息
12淮北建投集团债 1280469付息
12黄岩国资债 1280470付息
12中城建MTN2 1282542付息
12青国投MTN3 1282543付息
12豫交投MTN4 1282544付息
13即墨债 1380375付息
13秦开投债01 1380384付息
13武清国投债01 1380386付息
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--中国社科院金融研究所货币理论与货币政策研究室主任彭兴韵认为，应当适时启动存款准备金率的正常化程序。逐步降低存款准备金率将是中国未来货币政策调整的中长期趋势。适时降准的条件已经成熟，可考虑每次降0.2或0.25个百分点。
--中国证券报周三援引银监会有关人士透露，已向国务院汇报，建议全国人大适度修订商业银行法，可能涉及到存贷比指标修改；存贷比指标有望不再作为银行业硬性监管指标，而是作为动态的监测指标。
12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告
12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月6.7%)
注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)
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路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
=============================今日重要政经日程==========================
路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12