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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 09:39 BJT

香港个股：华能新能源配售新H股集资逾17亿港元，早盘初段微跌

路透香港12月16日 - 中国主要风力发电商--华能新能源股份有限公司 周二称，计划配售新H股集资逾17亿港元，早盘初股价微跌。

华能新能源于联交所一份声明中称，将按每股2.5港元，配售约6.99亿股新H股，集资17.5亿港元，扣除开支后估计净额约17.2亿港元，用作一般公司用途。

配售股份相当于经扩大后总股本7.18%及经扩大H股股本16.67%。配售价较周一收市价2.61港元，折让4.2%。

完成配售后，控股股东中国华能集团的持股比例将由61.3%摊薄至56.9%。瑞信 负责是次配售安排。

香港时间09:35，华能新能源跌1.53%，报2.57港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
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