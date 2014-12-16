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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 09:54 BJT

日本数据：12月制造业PMI初值微幅上升，产出增速创9月以来最快

Markit/JMMA日本12月制造业PMI终值将在明年1月5日发布。

日本经济在第三季意外滑入衰退，很大程度上是由于4月消费税上调对消费带来冲击。自那时起，有关经济复苏的信号好坏参半，出口反弹，但消费者信心萎靡不振。

日本首相安倍晋三在周日选举中大获全胜，在继续推行包括大规模货币和财政宽松政策及结构性改革的“安倍经济学”方面，获得了新的民意背书。不过迄今为止，在结束长达15年的通货紧缩以及拉动经济可持续成长方面，安倍的策略只取得了温和成效，扶助股市上涨并拉低日圆。(完) (编译 李爽/戴素萍/洪曦; 审校 龚芳/王兴亚)
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