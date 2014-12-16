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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 09:50 BJT

《汇市简讯》澳元/美元触及四年半新低0.8200

0133GMT
    *  澳元/美元触及0.8200四年半新低，但不清楚0.8200障碍是否已清
除
    *  美元全线走高，为瞄准期权障碍提供理由
    *  汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值降至49.5，创七个月最
低(完)
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