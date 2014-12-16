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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 09:57 BJT

中国基金：11月QFII A股基金升10.88%，明显优于国内同行--理柏

路透上海12月16日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，以实际业绩计算，11月中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩上升10.88%。因当月蓝筹股走强，QFII A股基金明显优于国内股票型基金。

QFII A股基金累计前11月的平均业绩表现累计走升16.01%。表现逊于国内股票型基金。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金11月平均业绩小跌0.24%，落后于国内股票型基金，累计前11月平均业绩走升2.3%，亦逊于国内股票型基金。

中国各分类基金11月业绩表现多数走升，除医疗保健基金反向小跌0.32%外，其余各类基金全数收涨，金融股票基金单月扬升21.07%，表现最佳；中国股票型基金当月上涨7.21%。

累计今年以来，信息技术基金平均扬升65.51%，表现最佳，贵金属商品型平均表现最差，微跌0.4%。中国股票型基金累计上涨19.96%。

亚太股市11月表现普遍造好，中国股市在央行降息及沪港通后表现一枝独秀，中国上综指数 11月单月以10.85%涨幅亚太主要股市之冠。累计今年以来，印度股市涨幅达35.54%，居所有亚太股市之冠；上综指数今年以来上涨26.79%，重返牛市；马来西亚股市今年以来走跌2.47%，表现最差。

中国股市沪综指周二早盘报2,956.29点，涨0.10%。（完） (发稿 林琦；审校 林高丽)
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