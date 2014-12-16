中国基金：11月QFII A股基金升10.88%，明显优于国内同行--理柏

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海12月16日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，以实际业绩计算，11月中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩上升10.88%。因当月蓝筹股走强，QFII A股基金明显优于国内股票型基金。
QFII A股基金累计前11月的平均业绩表现累计走升16.01%。表现逊于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金11月平均业绩小跌0.24%，落后于国内股票型基金，累计前11月平均业绩走升2.3%，亦逊于国内股票型基金。
中国各分类基金11月业绩表现多数走升，除医疗保健基金反向小跌0.32%外，其余各类基金全数收涨，金融股票基金单月扬升21.07%，表现最佳；中国股票型基金当月上涨7.21%。
累计今年以来，信息技术基金平均扬升65.51%，表现最佳，贵金属商品型平均表现最差，微跌0.4%。中国股票型基金累计上涨19.96%。
亚太股市11月表现普遍造好，中国股市在央行降息及沪港通后表现一枝独秀，中国上综指数 11月单月以10.85%涨幅亚太主要股市之冠。累计今年以来，印度股市涨幅达35.54%，居所有亚太股市之冠；上综指数今年以来上涨26.79%，重返牛市；马来西亚股市今年以来走跌2.47%，表现最差。
中国股市沪综指周二早盘报2,956.29点，涨0.10%。（完） (发稿 林琦；审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申