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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 09:53 BJT

新兴汇市：印尼卢比兑美元跌至16年低点，受债券遭抛售疑虑所累

路透新加坡12月16日 - 印尼卢比兑美元周二跌至16年新低，自上周末以来卢比一直承压，因全球风险人气恶化，且担心海外投资者抛售国内债券。

据路透数据，卢比兑美元 下滑约1.5%至12,890，为1998年8月来最低。

年底企业对美元的需求亦损及卢比，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年某个时间将开始加息，卢比近几周走势一直蹒跚。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 戴素萍)
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