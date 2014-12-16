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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 10:01 BJT

日本股市：日经指数扩大跌幅至2.04%

路透东京12月16日 - 日股日经指数 周二盘中跌2.04%至16,751.10点，东证股价指数 跌1.75%至1,355.21点。(完)
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