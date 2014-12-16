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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 10:21 BJT

芝加哥期市：小麦期货自五个月高位回落，玉米期货因农户抛售走低

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           616.00    -3.00  -0.48%    +1.57%     567.78   64
    CBOT玉米           407.75    -0.75  -0.18%    +0.06%     413.11   79
    CBOT大豆          1038.25    -1.25  -0.12%    -0.86%    1030.95   52
    CBOT稻米           $12.42   -$0.01  -0.08%    +0.57%     $12.21   61
    美国原油           $55.53   -$0.38  -0.68%    -3.94%     $70.48   12
    汇率 
    欧元/美元          $1.244   $0.000  +0.00%    -0.19%
    美元/澳元           0.821    0.000  +0.00%    -0.39%

   附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 许娜/王颖；审校 龚芳)
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