《路透晚报》--12月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：2013年GDP总量修订幅度略高于3%--国家统计局长

中国国家统计局局长马建堂周二透露，根据经济普查结果，对2013年国内生产总值（GDP）总量的修订幅度略高于3%；具体数据定于19日（周五）公布。此前有研究机构认为，中国此次有可能会对2013年GDP总量向上修正5%-10%。

--中国数据：汇丰12月制造业PMI初值跌破50，需求疲弱要求政策持续放松

受新订单和价格指数大幅下滑拖累，汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50关口，创下七个月最低。这反映国内需求仍然低迷，制造业延续下滑态势，未来几个月政策需进一步放松。

--中国经济：发改委一日批复六个大型基建项目，总投资近两千亿元

中国国家发改委周一稍晚再批复一项基础设施建设项目，总投资为863.4亿元人民币。这是发改委一日内批复的第六个基建项目，使得当日批复项目的总投资金额增加到1,986.4亿元。

--中国数据：11月FDI同比增逾两成，全年对外投资和利用外资水平料较接近

中国11月FDI同比增逾两成，前11个月利用外资规模已经突破千亿美元；商务部预计全年对外投资和利用外资水平料较比较接近。

--中国贸易：明年起降低煤炭出口关税，提高天然橡胶进口税率--财政部

中国财政部周二表示，自2015年1月1日起，将对进出口关税进行部分调整，包括适当降低煤炭产品出口关税税率，适当提高天然橡胶等商品的进口暂定税率水平。

--中国经济：去年末第二三产业吸纳就业人员五年来增三成--统计局

中国国家统计局周二公布第三次全国经济普查结果称，截至2013年末，全国从事第二和第三产业的法人单位较第二次普查的2008年末同比增长52.9%；吸纳就业人员同比增长30.4%。

--中国经济：粤港澳有望签订服务贸易自由化协议，放宽投资限制--报载

中国证券报周二报导，为加快推进广东自由贸易园区建设、实现国务院提出的“2014年基本实现粤港澳服务贸易自由化”目标，粤港澳三地有望于近期签订服务贸易自由化协议。

--中国假期：2015年元旦放假调休三天，春节假期自除夕开始--国务院

中国国务院办公厅周二发布2015年部分节假日安排的通知，其中元旦（1月1日，周四）放假调休三天，农历春节假期则从除夕（2月18日）开始放假调休共七天。

--中美关系：高通反垄断案即将审结，美国不断向中国施压

美国总统奥巴马在最近的几次会谈中，针对中国利用反垄断政策限制外资企业收取专利使用费一事，不断向中国国家主席习近平施压。这也是中国对美国移动晶片组生产商高通展开调查的核心内容。

--中美贸易：美国将对中国钢材征收反倾销和反补贴税

美国国际贸易委员会(ITC)周一确认，因为进口自中国的碳钢和合金钢材损害了国内产业，将对这些产品征税。

--台湾经济：明年经济成长率估略减至3.38%，通膨率估仅0.72%--中研院

台湾最高学术研究机构--中央研究院经济研究所周二指出，预估明年台湾的经济成长率为3.38%，较今年3.42%略低；通膨率则由今年预估1.17%，降为明年的0.72%。

--路透调查：台湾央行料连14季维持利率不变，油价大跌通膨更无虑

路透调查显示，台湾央行周四(18日)预料将连续14季维持利率不变，尤其是近期国际油价大跌，令通膨更加无虑。

--路透调查：台湾11月外销订单年增率料放缓至8.8%

路透调查显示，台湾11月外销订单料较上年同期成长8.8%，增幅远远低于10月。

【金融】

--中国政策：保监会允许险资投资创投基金，强调分散投资原则

为支持创业企业和小微企业，中国保监会发布通知允许保险资金投资创业投资基金，但要求保险公司在遵守现有权益投资监管比例基础上，投资创业投资基金余额不超过上季末总资产的2%，投资单只基金余额不超过基金发行规模的20%。

--中国金融：农商行应吸收优质农企入股，降低三农资金内部成本--银监会

中国银监会周一稍晚表示，农村商业银行应适当吸收一定数量的优质涉农企业入股，并在机构内部给予三农金融业务最优的内部资金转移价格。这是银监会一日之内第二次发文督促农村金融机构加大力度服务三农领域。

--两岸金融：台湾华南金旗下银行上海分行获大陆核准筹设，年底前将开业

台资银行大陆扩点陆续传出好消息，继日前兆丰金控旗下银行甫接获中国银监会核准筹设宁波分行后，华南金控周二也表示，昨日接获银监会开业许可，旗下华南银行上海分行预计于12月底前正式开业。

【固定收益】

--中国公开市场：连续六次未进行操作，央行继续展现谨慎态度

中国央行公开市场周二维持“缄默”,连续第六次未进行任何操作。虽然最新经济和金融数据都不佳，实体经济需求低迷，外汇占款低位增长，基础货币投放有限，均呼唤进一步宽松政策的出台，但上央行继续展现谨慎态度，逆回购未见出山。

--新债招标：国开行年内缴款最后两期债定位远低预期，机构需求旺盛

中国国家开发银行周二招标的三年期和七年期固息增发债定位远低于预期。作为年内缴款的最后两期国开债，机构有一定的配置需求，加之承销商冲量等非市场因素存在，致中标收益率偏离预期较多。

--《中国新债预测》10年国债利率均值3.76%，IPO申购扰动料需求中性

中国财政部周三将跨市场招标发行10年期固息国债。路透调查显示，10年虽为关键期限国债，但因新股发行（IPO）临近，整体资金前景偏谨慎，或会影响到部分中小机构对明日国债需求。预计该期国债表现中性，定位会落在二级附近，利率预测均值为3.76%。

--中国货币市场：开盘价引导回购利率窄幅波动，公开市场零操作无助资金紧势

中国银行间市场周二主要质押式回购利率窄幅波动。交易员表示，年末临近，新股IPO启动在即，同时月度缴税对资金面扰动增强，而央行公开市场则继续不作为，致场内大行虽稳定供给，但在需求有增无减的情况下，流动性进一步吃紧。

--中国债市动态：PMI数据不佳利好现券，城投发行事件后买盘谨慎

中国银行间市场周二早盘以利率债为主的现券暖意浮现，国开行两期新债发行结果也明显低于预期，因稍早公布的汇丰12月PMI初值创下七个月最低水平，对债市形成支撑，国债期货主力合约同时放量上行。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价走低，经济数据不佳降低结汇意愿

中国人民币兑美元周二早盘随中间价走低。最新公布的汇丰中国制造业PMI初值跌破荣枯分界线，而昨日国际油价续跌令卢布录得1998年来最大单日跌幅，均令市场整体情绪趋于谨慎。

--离岸人民币：港交所下月推出优惠以促进人民币货币期货市场交投

针对近期人民币汇率波动，香港交易及结算所（港交所）公布，将于明年1月起推出优惠计划，以促进人民币货币期货市场交投。

--台湾汇市：11月台币实质有效汇率指数较上月走高，与韩元差距收窄

国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2014年11月台币实质有效汇率(REER)指数为102.75，较上月微幅走高；韩元的实质有效汇率则是109.03，台币续低于韩元，但两者差距缓步收窄。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.3%至44个月新高，银行、券商等金融股领涨大盘

中国股市沪综指周二收升2.3%至44个月新高，并为连续第三日上涨。分析师称，今日PMI数据疲弱已在市场预期之内，对大盘负面影响有限，近期市场风格正由快“快牛”向“慢牛”转换，前期龙头板块银行、券商等金融股全面领涨提振场内人气，料后市继续震荡盘升。

--中国证券：ABS基础资产负面清单征求意见，矿产开采收益权等列入

中国证券投资基金业协会周一就资产支持专项计划（即ABS）备案办法及基础资产负面清单等配套规则向社会公开征求意见。在负面清单草案所列八项中，包括矿产资源开采收益权、土地出让收益权等。

--中国企业：光明食品集团完成意大利SALOV股权收购，进军橄榄油市场

中国最大食品集团之一的光明食品集团旗下子公司上海益民食品一厂（集团）有限公司周一在意大利米兰与Salov集团完成股权交割，成功收购这家知名橄榄油企业90%股权，这预示着光明食品集团正式进军橄榄油市场。

--中国企业：绿地纽约房产项目昨动工，投资逾50亿美元创中资房企纪录

中国第二大房地产企业--绿地集团周二宣布，绿地集团美国公司与Forest city合作开发的纽约太平洋公园项目周一动工，项目计划总投资逾50亿美元，这是纽约30年来最大规模房地产综合体项目之一，同时也是中国房企迄今为止在美最大投资。绿地美国公司持有该项目70%权益。

--香港新股：万达商业IPO以接近上限定价，筹资288亿港元--IFR

汤森路透旗下IFR周二报导，中国地产开发商--大连万达商业地产股份有限公司香港首次公开发 （IPO）招股价定于每股48港元，接近区间上限，集资288亿港元（37亿美元）。

--中国个股：华锐风电债务重组新方案取得实质性进展

在提前回购债券方案被否后，中国华锐风电科技提出解决债券兑付危机的新方案，包括引入意向投资人收购华锐风电部分应收款、转增股份并让渡予意向投资人，目前该方案取得实质性进展，股东大会已同意转增股份方案。

--中国并购：今年并购交易额近4,000亿美元，创有纪录来新高--汤森路透

据汤森路透最新统计数据，截止目前，今年公布的中国企业参与的并购交易金额达3,962亿美元，同比增长44%。这是1982年有纪录以来，中国企业参与的年度并购金额最高的一次。

--中国基金：11月QFII A股基金升10.88%，明显优于国内同行--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，以实际业绩计算，11月中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩上升10.88%。因当月蓝筹股走强，QFII A股基金明显优于国内股票型基金。

--中国金属：11月精炼铜产量连续第四个月创记录新高，因加工费用高