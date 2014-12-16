版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 10:26 BJT

日本经济：政府正考虑2015财年将企业税率下调2.5个百分点--媒体

路透东京12月16日 - 日本经济新闻报导称，日本政府正在考虑下一财年将企业税率调低2.5个百分点以增加企业竞争力。日本是企业税率最高的主要经济体之一。

日本首相安倍晋三原计划，用未来几年的时间，将企业税率从目前的逾35%下调到20%左右。

不过，日本经济新闻表示，安倍晋三在上周日众院选举轻松获胜后，打算在下一财年对企业税率进行较大幅度的调降，以启动其经济改革计划。

日本经济新闻称，日本自民党将从周二开始讨论税务改革，计划在12月30日完成财税改革计划。

据日本经济新闻，2016财年日本政府可能将企业税率下调超过2.5个百分点。

该报称，日本政府目前酝酿的其它举措为，限制亏损企业的亏损结转金额，以及小企业可以不包括在其它扩大税基的措施范围之内。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐