中国企业：绿地纽约房产项目昨动工，投资逾50亿美元创中资房企纪录

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海12月16日 - 中国第二大房地产企业--绿地集团周二宣布，绿地集团美国公司与Forest city 合作开发的纽约太平洋公园项目周一动工，项目计划总投资逾50亿美元，这是纽约30年来最大规模房地产综合体项目之一，同时也是中国房企迄今为止在美最大投资。绿地美国公司持有该项目70%权益。
绿地集团新闻稿指出，加上洛杉矶绿地中心项目，绿地在美项目总投资额达60亿美元。纽约项目计划明年启售，同时面向当地及国际客户群体推广，建成大型多元化综合社区，与在售的洛杉矶绿地中心一期项目的定位相同，以促成绿地品牌本土影响力不断提升。
截至目前，绿地洛杉矶项目一期已预定已逾六成；二期项目前期预预订也即将展开，预计年内将实现预订及预售额40亿元人民币。绿地集团还宣布其2014年海外预售额将达到39亿美元。
纽约太平洋公园项目位于布鲁克林正中心，紧邻巴克莱球场以及布鲁克林最大的购物中心，总占地面积约6.45万平方米，规划总建筑面积近60万平方米。项目计划建设的14栋楼包括6,067户出租公寓和可售住宅单元、商办楼宇及酒店。
绿地集团去年12月与Forest city全资子公司森林城集团（Forest City Ratner Companies）签署合资协议，并于今年7月项目交割、成立了合资公司，共同收购了开发后者持有的该项目，由此合力为项目注入资本和效率，推动该项目开发建设。
绿地集团董事长、总裁张玉良表示，绿地继续看好美国市场，美国经济持续复苏，房地产市场整体处于稳健增长期，市场需求空间仍然很大，纽约更是安全的长期投资之地。
他说，下一步，绿地将继续加大在美国市场的拓展力度。除现有投资项目外，绿地还将密切关注纽约、洛杉矶、芝加哥、旧金山等地投资机会。
目前绿地集团在海外的房地产项目总投资已超过200亿美元。公司计划今年海外房产业务销售收入将达200亿元，明年将倍增。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申