中国债市：乌国投债中止发行，此前被乌鲁木齐财政局剔除出政府性债务

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透上海12月18日 - 中国乌鲁木齐国有资产投资公司周三晚间公告指出，其周一已完成簿记建档发行的企业债，因出现影响发行结果的重大事项，经国家发改委批准，决定终止本期债券的发行。
中国新发行的城投债被剔除出政府性债务有逐步扩散之势，继上周常州天宁企业债发行因此延期发行后，最新的一例是，乌鲁木齐财政局周一稍晚宣布不再将乌鲁木齐国有资产投资公司发行的企业债纳入政府专项债务。
乌鲁木齐国资投资公司刊登在中国债券信息网公告称，本次发行的债券已于周一16点完成簿记建档工作，但由于簿记工作结束后，出现影响簿记建档结果的重大事项，为维护债券市场稳定、保护投资者合法权益，报经国家发展和改革委员会批准后，决定中止本期债券的发行；待另行报国家发改委同意后，再重新择期发行。
此前乌鲁木齐市财政局的声明指出，根据国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》精神，决定撤销12月10日印发的《关于将2014年乌鲁木齐国有资产投资有限公司公司债券纳入政府专项债务有关事项的通知》。
在上周中证登大幅收紧信用债质押券标准后，若今后城投债被剔除出政府性债务成为惯例，其发行难度必然大大增加，发行成本也将进一步提高。
路透10月曾援引消息人士指出，财政部下发了《地方政府性存量债务清理处置办法》（征求意见稿），明确存量债务甄别及处置工作。其中规定过渡期后，纳入预算的债务仅能通过省级政府发债。
征求意见稿规定，2015年12月31日前，对符合条件的在建项目后续融资，政府债券资金不能满足的，允许地方政府按照原渠道融资；但2015年12月31日之后，只能通过省级政府发行地方政府债方式举借政府债务。 (完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。