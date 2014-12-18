中国债市：乌国投债中止发行，此前被乌鲁木齐财政局剔除出政府性债务

路透上海12月18日 - 中国乌鲁木齐国有资产投资公司周三晚间公告指出，其周一已完成簿记建档发行的企业债，因出现影响发行结果的重大事项，经国家发改委批准，决定终止本期债券的发行。

中国新发行的城投债被剔除出政府性债务有逐步扩散之势，继上周常州天宁企业债发行因此延期发行后，最新的一例是，乌鲁木齐财政局周一稍晚宣布不再将乌鲁木齐国有资产投资公司发行的企业债纳入政府专项债务。

乌鲁木齐国资投资公司刊登在中国债券信息网公告称，本次发行的债券已于周一16点完成簿记建档工作，但由于簿记工作结束后，出现影响簿记建档结果的重大事项，为维护债券市场稳定、保护投资者合法权益，报经国家发展和改革委员会批准后，决定中止本期债券的发行；待另行报国家发改委同意后，再重新择期发行。

此前乌鲁木齐市财政局的声明指出，根据国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》精神，决定撤销12月10日印发的《关于将2014年乌鲁木齐国有资产投资有限公司公司债券纳入政府专项债务有关事项的通知》。

在上周中证登大幅收紧信用债质押券标准后，若今后城投债被剔除出政府性债务成为惯例，其发行难度必然大大增加，发行成本也将进一步提高。

路透10月曾援引消息人士指出，财政部下发了《地方政府性存量债务清理处置办法》（征求意见稿），明确存量债务甄别及处置工作。其中规定过渡期后，纳入预算的债务仅能通过省级政府发债。