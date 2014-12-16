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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 10:14 BJT

《汇市简讯》中国发布不及预期的PMI数据后，澳元/美元持坚

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    *  汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)指数初值为49.5，低于预期
的50
    * 尽管数据疲软，澳元/美元仍有所走高，之前汇率未能跌破0.8200
    * 市场空仓累积，因预期0.8200下方的停止单会被触发
    * 澳元/美元回升至0.8220以上，并触及日内新高0.8228(完)
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