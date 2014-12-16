台湾债市：盘初未见成交，交易商观望美联储会议

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北12月16日 - 台湾公债交易周二盘初急冻，开盘逾1小时仍未见成交。交易员表示，年底交易商偏向观望，并等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率会议的登场。
他们指出，债市观望整理格局料将延续，要到下周二(23日)财政部公布明年度发债计画，有新券展开发行前交易后，才会恢复流动性。
〞交易商追价谨慎，主流券表现相对差。〞一证券商交易员说。
财政部将于23日公布明年发债计画。此前财政部与主要公债交易商召开年度会议，释出会尝试发行额度不大三年期公债的讯息。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.09-1.12%
* 10年公债103/13 ：1.58-1.60%
本地时间10:11时最新报价：
* 五年公债103/15未成交。
* 10年公债103/13未成交。
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--《焦点》FED面临是否调整声明措辞的重大抉择，或将提高明年升息机率 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申