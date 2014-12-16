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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 10:17 BJT

台湾债市：盘初未见成交，交易商观望美联储会议

路透台北12月16日 - 台湾公债交易周二盘初急冻，开盘逾1小时仍未见成交。交易员表示，年底交易商偏向观望，并等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率会议的登场。

他们指出，债市观望整理格局料将延续，要到下周二(23日)财政部公布明年度发债计画，有新券展开发行前交易后，才会恢复流动性。

〞交易商追价谨慎，主流券表现相对差。〞一证券商交易员说。

财政部将于23日公布明年发债计画。此前财政部与主要公债交易商召开年度会议，释出会尝试发行额度不大三年期公债的讯息。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/15 ：1.09-1.12%

* 10年公债103/13 ：1.58-1.60%

本地时间10:11时最新报价：

* 五年公债103/15未成交。

* 10年公债103/13未成交。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：长债收益率受油价续挫拖累下滑，关注美联储会议

--美国数据：纽约联储12月制造业指数降至近两年来最低位

--《焦点》FED面临是否调整声明措辞的重大抉择，或将提高明年升息机率 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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