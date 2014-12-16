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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 11:08 BJT

新债招标：中国国开行三年及七年增发债收益率远低于预期--业内人士

路透上海12月16日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的三年期和七年期固息增发债定位均远低于预期，其中三年品种中标收益率为4.0266%，市场预测均值4.16%；同时招标的七年期增发债中标收益率4.1487%，此前预测均值为4.26%。

业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为5.76倍和3.87倍。

今日招标的两期债分别为该行今年第25期 和28期 的增发债。

具体发行条款如下：

第25和28期增发债

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发行上限 三年49.42亿元；七年50亿元

期限/计息方式 3/7年固息

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 12月18日

起息日 3年：10月17日

7年：11月20日

分销期 12/17-12/18

上市日 12月24日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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