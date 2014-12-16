台湾汇市：台币早盘实质交投平盘游走，与邻近亚币走势脱勾

路透台北12月16日 - 台币兑美元 周二实质交易微升后回到平盘附近游走，与邻近的韩元 及日圆 走势脱勾。交易员认为台币今日欲强不易，美元的实质需求强劲暂难让台币反弹。

汇银人士指出，一早台币随韩元及日圆的反弹走势微升，但因此前台币贬势与邻近亚币并不相当，当前亦难有补涨行情。加上台币在31.300附近即吸引进口商进场，寿险及外资亦站在美元买方，开盘交易不久即让台币回贬，中长期台币缓贬格局不易改变。

〞台币大方向还是缓贬，中间就是区间调节。〞一位本地大型公股银行交易员表示。

台湾央行早盘作价再令台币续创逾50个月的盘中低位。台币兑美元早盘低位在31.349，前低为2010年9月30日报31.380。

交易员指出，美国联邦储备理事会(FED)的公开市场委员会(FOMC)开会在即，如果叶伦的谈话温和，将有机会让非美货币进一步反弹，但监于美国近来经济表现不差，非美货币反弹幅度将受限，台币修正幅度也不会太大。

台币早盘主要交易区间在31.304-30.340；今日台币实质交投区间暂看在31.300-31.350。上交易日主要区间在31.315-30.331。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度变化不大；一个月远汇报价 暂报31.273/288左右，上日纽约盘收在31.190。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.300-31.350

最新相关报导链接：

--《综述》美国制造业产出加速增长，表明经济增长势头强劲

--欧洲央行：管委诺沃特尼称，央行刺激举措需辅以财政政策才能奏效

--国际油市：油价再度下挫，因排除了OPEC举行紧急会议及减产的可能性