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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 10:24 BJT

台湾股市：受海外市场拖累盘中略跌，电子和金融保险股均下挫

路透台北12月16日 - 台股周二盘中略跌，因出于对俄罗斯经济的担
忧，海外市场下挫，抵消了稍早买盘带来的提振效应。
    
    0150GMT，加权股价指数 跌8.79点至8,976.84点，周一收低0.
5%。
    
    俄罗斯周二稍早将指标利率调高至17%，因卢布大跌；澳洲劫持人质
事件造成三人死亡。 
    
    电子类指数 跌0.5%，金融保险类指数 下滑0.2%。
    
    面板制造商类股出现一些买盘，因上日下跌后，投资者寻求低吸这类
股。
    
    友达 涨0.7%，群创光电 亦升0.7%，上日跌幅分别
为1.7%和0.7%。(完)
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