离岸人民币：港交所下月推出优惠以促进人民币货币期货市场交投

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港12月16日 - 针对近期人民币汇率波动，香港交易及结算所（港交所） 公布，将于明年1月起推出优惠计划，以促进人民币货币期货市场交投。
港交所环球市场联席主管罗力表示，人民币货币期货产品自2012年推出至今一直稳步增长，尤其是近期因人民币汇率波动更见交投畅旺。
“长期以来，人民币被认为只升不跌的货币，今年人民币汇率出现双向波动，吸引更多投资者利用人民币货币期货作为管理风险的有效对冲工具。”他说，“我们期望新推出的优惠计划可以在2015年吸引更多投资者买卖人民币货币期货。”
港交所旗下人民币货币期货产品于上周二（12月9日）录得4,608张合约成交，名义金额28亿元人民币，创下八个月以来的最高纪录，而收市后期货交易时段的成交量亦不断上升，已达日间时段成交量的7.8%。
港交所旗下期货交易所将于1月2日推出“活跃交易者计划”以及“价差优化计划”两项优惠计划，旨在提高市场参与度和流动性，优惠期至12月31日为止。
活跃交易者计划主要提供交易所费用回赠优惠，当以每月计算的人民币货币期货平均每日成交量达到最少30张后，活跃交易者可享有每张合约人民币6元的交易所费用回赠。
价差优化计划针对人民币货币期货庄家，当达到计划内报价的要求均可获得100%交易所费用回赠优惠及其他资助。
买卖人民币货币期货的交易所参与者数目不断增加。12月初有两家新的交易所参与者参与此合约，令参与人民币货币期货交易的交易所参与者总数增至79名。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申