台湾货币市场：短率稳中透坚，拆款市场冷但短票成交火热

* 短率稳中透坚

* 银行保守因应跨年拆款，短票成交火热

* 债券附买回利率走高

记者 高洁如

路透台北12月16日 - 台湾银行间短率周二稳中透坚。进入12月中旬，银行拆款尚保守因应，暂不跨年；但短票市场因票券商利率退让，成交趋火，价量皆创近期高位。

资金调度人士指出，拆款方面，大型银行普遍因为年底资本计提、抑或是保守心态所致，目前尚未见跨年的银行间同业拆款。但是在跨年的短票方面，票券商和大型银行在跨年的短票一拍即合。

〞拆款的部分很平淡、没什么变化，但是昨天和今天票都买了很多，〞一位小型民营银行交易员说。

他们认为，部分的大型银行虽然没有年底资本计提的问题，但是他们也极力防范年底冲刺放款可能造成资金不足、在外面却又借贷无门的窘境，因此目前尚未提供跨年的拆出。

本地时间11:33时：

--台币兑美元 升2.5分，报31.317。

--台湾加权股价指数 升0.23%，报9,006.65点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.388-0.390%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间暂在0.388-0.440%，上日在0.380-0.450%；两周拆款市场暂未成交，上日在0.388-0.450%。

**跨年短票利率再走扬**

短票市场方面，市场人士指出，30天期跨月的短票利率成为市场最热的标的，光是上日集保统计的成交量即达160亿台币左右，较先前增加了三成之多。

交易员称，30天期自保短票不只是成交量高，利率也普遍走高，尤其是以大型银行开出0.73%的跨年短票利率最受瞩目。站在票券商的立场，宁愿成交一个月、而非两个月的短票，因为预期明年初短票利率会下跌，因此仍以30天期短票做为资金调度的重心，这样还能节省成本。

〞距离年底也只剩二周了，最后一周谁知道会变怎么样？〞一位票券商交易主管说。

今日票券商与银行承作的月内自保短票主要成交在0.59-0.60%，同上日，但票量渐稀；跨年自保短票利率区间在0.64-0.73%，上日在0.64-0.70%，高位扬升；主要的区间提升至0.66-0.70%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.654%，前日在0.658%；60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.658%，前日在0.649%。

周二中央银行的存单则到期4,247.10亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆2,531.1亿台币，本周余日的落点分别为：周三2,743.50亿、周四3,988.00亿及周五1,098.00亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为164亿台币，累积超额准备为1,857亿台币、加计前期1%的超额准备为3,616亿台币。

**RP利率偏上**

台湾大型票券商与金融机构承作的跨月附买回(RP)利率周二走高，因客户对跨年态度依旧保守，票券商采年内、跨年利率差别化措施，希望调度更多跨年资金。

市场调度人士指出，受本周有国际债券交割等因素影响，投信基金遭寿险明显赎回，不过银行端月内资金仍旧丰沛，因此调度尚不成问题；至于跨年资金的取得，可能要等到下周才会比较明朗。

〞投信这两天解蛮多的，要多打几通电话才能找到钱。〞一位大型证券商交易员说。

随着跨年短票成交利率走扬，票券商也调高跨月RP利率，希望吸引客户将资金落点跨过年底。

一承做利率偏低的票券商交易员指出，已将跨月公司债RP利率从0.53%直接拉高到0.58%，与月内利差达到8基点。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%，上日0.47-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.58%，上日在0.53-0.58%。