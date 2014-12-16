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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 14:23 BJT

台湾股市：收跌至近一个月低位，明日证所税法案审查料盘势震荡

路透台北12月16日 - 台湾股市周二连续第二天收跌，至近一个月低位。分析师指出，油价下滑引发的全球股市系统风险未能停歇，台股随邻近主要股市走低，并跌破主要技术均线。除外部因素外，明日台湾立法院将审查证所税法案，成另一变数，预估在该案底定前台股盘势仍将震荡。

台湾加权股价指数 收低0.39%或34.72点，报8,950.91点，为近一个月收盘低位，前低在11月18日收报8,859.07点；今日成交初值 为865.46亿台币，上交易日修正后为772.28亿。

台新投顾研究部协理黄文清指出，台股在此前全球股市大涨时未能跟涨，当前在其他股市下跌的修正过程中也相对抗跌，然而内外变数仍多，短期将持续观察是否有机会打底。

〞本来OTC的中小型股相对强势，今天也转弱了，...加权指数已经跌破所有主要均线，后面要再看看。〞他说。

黄文清认为，近期市场对证所税法案的预期是将大户修款的门槛提高到50亿台币(每年交易量达50亿台币才额外课税)，如果明日审查结果不如预期，就算是利空，还是会影响量能表现，盘势会比较震荡，先看10月中前低8,500点能否展现支撑。

大盘指数收盘今日跌破包括年线、半年线、月线等所有主要均线，最贴近的季线位置8,958.96点亦应声跌破；代表中小型股的柜买指数 今日收跌0.74%，跌幅较台湾加权股价指数更大。

台湾金融监督管理委员会主委曾铭宗本月稍早表示，若证券交易所得税的大户条款能做做适当的修正，则相信对台股的成交量能有提振效用，对证所税大户条款的修正〞乐观其成〞。

美国股市周一在震荡交投中收低，因油价延续跌势，加剧了对全球需求疲弱的担忧。

本地时间14:16时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.72%，新加坡海峡指数 下滑2%领跌，沪综指 则一枝独秀上涨1.37%。(完)
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