台湾股市：收跌至近一个月低位，明日证所税法案审查料盘势震荡

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北12月16日 - 台湾股市周二连续第二天收跌，至近一个月低位。分析师指出，油价下滑引发的全球股市系统风险未能停歇，台股随邻近主要股市走低，并跌破主要技术均线。除外部因素外，明日台湾立法院将审查证所税法案，成另一变数，预估在该案底定前台股盘势仍将震荡。
台湾加权股价指数 收低0.39%或34.72点，报8,950.91点，为近一个月收盘低位，前低在11月18日收报8,859.07点；今日成交初值 为865.46亿台币，上交易日修正后为772.28亿。
台新投顾研究部协理黄文清指出，台股在此前全球股市大涨时未能跟涨，当前在其他股市下跌的修正过程中也相对抗跌，然而内外变数仍多，短期将持续观察是否有机会打底。
〞本来OTC的中小型股相对强势，今天也转弱了，...加权指数已经跌破所有主要均线，后面要再看看。〞他说。
黄文清认为，近期市场对证所税法案的预期是将大户修款的门槛提高到50亿台币(每年交易量达50亿台币才额外课税)，如果明日审查结果不如预期，就算是利空，还是会影响量能表现，盘势会比较震荡，先看10月中前低8,500点能否展现支撑。
大盘指数收盘今日跌破包括年线、半年线、月线等所有主要均线，最贴近的季线位置8,958.96点亦应声跌破；代表中小型股的柜买指数 今日收跌0.74%，跌幅较台湾加权股价指数更大。
台湾金融监督管理委员会主委曾铭宗本月稍早表示，若证券交易所得税的大户条款能做做适当的修正，则相信对台股的成交量能有提振效用，对证所税大户条款的修正〞乐观其成〞。
美国股市周一在震荡交投中收低，因油价延续跌势，加剧了对全球需求疲弱的担忧。
本地时间14:16时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.72%，新加坡海峡指数 下滑2%领跌，沪综指 则一枝独秀上涨1.37%。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申