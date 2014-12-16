台湾汇市：台币收盘微升，随主要亚币略有表现但压力仍在

* 外资汇出放量压力重重，台币表现不若韩元 * 台币弱势持续已久，近期或有机会修正 * 明日实质交易暂估在31.200-31.300 路透台北12月16日 - 台币兑美元 周二微幅收升，暂止连续三天跌势 。交易员指出，今日邻近韩元 及日圆 升势明显，带动台币盘间略有表现， 然盘中外资美元买盘沉重，力道抵销了台币升幅。明日若美元弱势持续，台币或有机会尝试 进一步反弹。 汇银人士表示，台币今日成交量明显放大，两个主要外汇经纪商合计成交量放大至15.9 5亿美元，较上日成长近七成，主要因外资汇出的需求量大，油款、寿险等美元买需亦不小 ，令交投十分热络。不过价位波动不大，韩元及日圆跳升未能让台币紧跟反应，台币走势仍 与主要亚币有些脱勾，短期大幅升值的机会不高。 〞年底市场多的是诡谲变数，股市不好，东北亚货币却涨翻天。〞一位外资银行交易员 说。 上述交易员指出，台币在四年低位已有一段时间，或有机会修正。今日在外资集中汇出 后，若已部分消化汇出压力，加上明日日圆及韩元的反弹趋势持续，台币有机会往31.200靠 拢测试。而日圆若升破关键115元整数关卡、韩元升破1,080元，推估台币或有机会往31.100 -31.200间测试。 另名本地银行交易员亦指出，近来外资集中汇出的量稍大，令台币升幅受到限制，但 时序愈近12月底，出口商的抛汇力道即有机会增强，仍有机会让台币修正近来过于弱势的走 势。 今日台币主要交易区间在31.260-31.340，上日交易区间在31.315-30.331。交易员预估 明日主交投区在31.200-31.300间。 台币在现汇市场的升幅微小，但在无本金交割远汇市场中，却和其他主要亚币同向，反 应美元兑主要亚币的涨多修正格局。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价今日 再度明显扩大。一个月远汇报价 尾盘在31.199/31.217左右，上日纽约盘收在 31.190。 台湾股市周二连续第二天收跌，至近一个月低位。分析师指出，油价下滑引发的全球股 市系统风险未能停歇，台股随邻近主要股市走低，并跌破主要技术均线。证交所资料显示， 外资及陆资在台股卖超98.39亿台币，连续八个交易日共卖超428.08亿台币。 韩元兑美元周二升至五周高位，因为日圆受到避险买盘支撑，以及美联储(FED)政策会 议前人气谨慎都给美元带来压力。美联储将于今日稍晚召开政策会议。 本周全球重要经济事件与数据包括： 12/16(二)：美国12月Markit制造业PMI、美联储举行两日议息会议； 12/17(三)：欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)、美国11月CPI/第三季经常帐、美 联储宣布利率决定，主席叶伦举行记者会、欧洲央行管理委员会会议，无利率决议； 12/18(四)：中国11月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国12月IFO企业景气判断 指数/现况指数/预期指数、美国12月Markit服务业/综合PMI、美国11月领先指标/12月费城 联储备制造业指数、欧洲理事会举行会议(至19日)、日本央行货币政策会议(至19日)； 12/19(五)：德国1月Gfk消费者信心指数/11月PPI指数、美国12月堪萨斯联储制造业指 数/综合指数、日本央行公布政策决议、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说、里奇蒙联储 总裁拉克尔参与有关经济前景的小组讨论。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.327 31.342 31.260-31.349 31.342 11.54 6.46 元太外汇经纪公司 31.327 31.340 31.260-31.345 31.340 4.41 2.98 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.140/-0.120 -0.115/-0.095 (完)