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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 17:13 BJT

台湾汇市：台币收盘微升，随主要亚币略有表现但压力仍在

* 外资汇出放量压力重重，台币表现不若韩元
    * 台币弱势持续已久，近期或有机会修正
    * 明日实质交易暂估在31.200-31.300

    路透台北12月16日 - 台币兑美元  周二微幅收升，暂止连续三天跌势
。交易员指出，今日邻近韩元 及日圆 升势明显，带动台币盘间略有表现，
然盘中外资美元买盘沉重，力道抵销了台币升幅。明日若美元弱势持续，台币或有机会尝试
进一步反弹。
       
    汇银人士表示，台币今日成交量明显放大，两个主要外汇经纪商合计成交量放大至15.9
5亿美元，较上日成长近七成，主要因外资汇出的需求量大，油款、寿险等美元买需亦不小
，令交投十分热络。不过价位波动不大，韩元及日圆跳升未能让台币紧跟反应，台币走势仍
与主要亚币有些脱勾，短期大幅升值的机会不高。
    
    〞年底市场多的是诡谲变数，股市不好，东北亚货币却涨翻天。〞一位外资银行交易员
说。
        
    上述交易员指出，台币在四年低位已有一段时间，或有机会修正。今日在外资集中汇出
后，若已部分消化汇出压力，加上明日日圆及韩元的反弹趋势持续，台币有机会往31.200靠
拢测试。而日圆若升破关键115元整数关卡、韩元升破1,080元，推估台币或有机会往31.100
-31.200间测试。
    
    另名本地银行交易员亦指出，近来外资集中汇出的量稍大，令台币升幅受到限制，但 
时序愈近12月底，出口商的抛汇力道即有机会增强，仍有机会让台币修正近来过于弱势的走
势。
    
    今日台币主要交易区间在31.260-31.340，上日交易区间在31.315-30.331。交易员预估
明日主交投区在31.200-31.300间。
    
    台币在现汇市场的升幅微小，但在无本金交割远汇市场中，却和其他主要亚币同向，反
应美元兑主要亚币的涨多修正格局。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价今日
再度明显扩大。一个月远汇报价 尾盘在31.199/31.217左右，上日纽约盘收在
31.190。
      
    台湾股市周二连续第二天收跌，至近一个月低位。分析师指出，油价下滑引发的全球股
市系统风险未能停歇，台股随邻近主要股市走低，并跌破主要技术均线。证交所资料显示，
外资及陆资在台股卖超98.39亿台币，连续八个交易日共卖超428.08亿台币。 
    
    韩元兑美元周二升至五周高位，因为日圆受到避险买盘支撑，以及美联储(FED)政策会
议前人气谨慎都给美元带来压力。美联储将于今日稍晚召开政策会议。    
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    12/16(二)：美国12月Markit制造业PMI、美联储举行两日议息会议；
    12/17(三)：欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)、美国11月CPI/第三季经常帐、美
联储宣布利率决定，主席叶伦举行记者会、欧洲央行管理委员会会议，无利率决议；
    12/18(四)：中国11月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国12月IFO企业景气判断
指数/现况指数/预期指数、美国12月Markit服务业/综合PMI、美国11月领先指标/12月费城
联储备制造业指数、欧洲理事会举行会议(至19日)、日本央行货币政策会议(至19日)；
    12/19(五)：德国1月Gfk消费者信心指数/11月PPI指数、美国12月堪萨斯联储制造业指
数/综合指数、日本央行公布政策决议、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说、里奇蒙联储
总裁拉克尔参与有关经济前景的小组讨论。
    
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.327    31.342  31.260-31.349   31.342    11.54    6.46
                                                                         
 元太外汇经纪公司     31.327    31.340  31.260-31.345   31.340     4.41    2.98
                                                                         
 
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 美元/台币一个月期         -0.045/-0.035       -0.030/-0.020
 美元/台币六个月期         -0.140/-0.120       -0.115/-0.095
 (完)
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