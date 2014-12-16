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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 10:31 BJT

中国热股：券商股早盘大涨，中信证券通过两融检查封涨停

路透上海12月16日 - 近期因证监会本周起检查券商融资业务消息而回落调整的中国券商股，周二早盘再振雄风，中信证券 因率先通过监管层关于融资融券等融资业务的检查而封住涨停。

开盘52分钟，中信证券封住涨停位29.77元，涨2.71元；海通证券 、华泰证券 等大型券商涨幅逾7%。

据路透周六获得的相关文件材料，中信证券 已收到现场检查通知书，证监会证券基金机构监管部将组织证监局等对中信证券的融资类业务进行现场检查。不过，业内人士周一稍晚透露，证监会对中信证券相关业务检查后的结论是操作规范严谨，双融可控保险。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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