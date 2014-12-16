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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 10:45 BJT

日本股市：日经指数盘中创五周低点，受油价大跌和全球成长疑虑拖累

周一美国市场收盘后，美国原油期货跌势延烧，重挫约5%，仅比每桶
55美元高0.02美元，指标北海布兰特原油期货大跌逾2%，逼近60美元关口
，结算后跌势加剧。 
    
    美国原油在亚洲盘下跌0.23美元至每桶55.68美元。
    
    其他大宗商品亦下跌，金价挫跌逾2%至一周低点。
    
    “对俄罗斯经济的担忧以及中国经济放缓打压市场人气，油价暴跌对
美国页岩气生产构成威胁，”法国巴黎银行全球股市部门主管Kyoya Okaz
awa表示，其并称投资者应该暂时规避风险。
    
    矿业类股表现落后，出口股也丧失活力。
    
    交易商表示，油价下跌长期内应利好日本等发达经济体的消费，一旦
当前这波抛盘结束，市场可能开始消化这一因素。
    
    “抛盘应会在圣诞节前后结束，”Amundi Japan市场和投资信息部门
主管Masaru Hamasaki说。
    
    东证股价指数 跌1.4%至1,359.57点，33类股全部走低。JPX-
日经400指数 跌1.5%至12,336.47。(完)
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