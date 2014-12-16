版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 10:38 BJT

金属期市：伦铜跌至一周低点附近，因消费大国中国制造业活动萎缩

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，12月PMI初值降至49.5，跌破50关口并创七个月最低水准。上月终值为50.0。 这强化了对中国可能需要推出更多刺激举措、以避免经济加速下滑的预期。

美国11月制造业产出录得九个月来最大月增幅，因制造业活动全面扩张，直指经济潜在动能强劲。

中国国家发改委批准价值1,920亿元人民币(310亿美元)的公路和机场建设项目，以增加投资，支持经济。

美国原油期货周一跌3.3%，之前石油输出国组织(OPEC)再次表示，其不会削减产量，而且阿联酋一位官员反对召开OPEC紧急会议以支持油价。

主要商品指数年度权值调整中，对基本金属影响最大的是镍、铝和锌，这些金属需要出售。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/李爽 审校 龚芳/朱晓军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐