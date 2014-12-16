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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 10:36 BJT

韩国汇市：韩元上涨，市场密切关注美联储利率会议

路透首尔12月16日 - 韩元 周二上涨，在美国联邦储备理事会(
美联储/FED)利率会议前，美元多头稍事喘息，日圆兑美元 的买兴
带动日圆反弹，并惠及韩元。
    
    市场人士将密切关注美联储的政策声明是否有关键性改变，以及是否
就利率正常化给出清晰指示。
    
    0200 GMT，韩元兑美元 报1,095.7，周一收在1,099.1。
    
    12月三年期公债期货 上升6个基点至108.16。
    
                                  0200GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    美元/韩元              1,095.7       1,099.1
    日圆/韩元       9.3099/149        9.3065
    韩国公债期货 *          108.16        108.10
    韩国综合股价指数     1,913.68      1,920.36
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
        
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CN]
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CN]
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X=


 (编译 孙茉莉; 审校 戴素萍)
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