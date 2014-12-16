更新版 1-中国数据：11月FDI同比增逾两成，全年对外投资和利用外资水平料较接近

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增更多细节及发布会内容)
路透北京12月16日 - 中国11月FDI同比增逾两成，前11个月利用外资规模已经突破千亿美元；商务部预计全年对外投资和利用外资水平料较比较接近。
商务部周二公布数据显示，11月实际使用外资金额103.6亿美元，同比增长22.2%；整个1-11月来看，实际使用外资金额1,062.4亿美元，同比增长0.7%。
对外直接投资方面，商务部数据显示，1-11月累计对外直接投资898亿美元，同比增长11.9%；其中11月当月，实现非金融类对外直接投资79.2亿美元，同比下降26.1%。
“我们分析全年对外投资和利用外资处于一个比较接近的水平，不排除对外投资超过利用外资，但也很难说会一定超过，”商务部新闻发言人沈丹阳在发布会上称。
他表示，因为今年还有一个月的数据没有出来，对外投资和利用外资月度数据变化比较大，整个12月的情况现在很难做预判；他并重申，中国不追求对外投资一定要超过利用外资，成为资本对外输出国。
具体来看，服务业实际使用外资保持增长，1-11月同比增长7.9%，在全国总量中占比55.1%；制造业使用外资同比下降13.3%，占比为33.8%。
分地区来看，1-11月欧盟对华投资同比下降9.8%，美国对华投资同比下降22.2%；韩国和英国对华投资同比增幅较高，分别为22.9%和28%；日本对华投资同比下降39.7%。
截至11月底，中国累计非金融类对外直接投资6,332亿美元。
历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :
2014年 金额 同比
11月 103.6 22.2
10月 85.3 1.3
9月 90.1 1.9
8月 72 -14
7月 78.1 -16.95
6月 144.2 0.2
5月 86 -6.7
4月 87 3.4
3月 122 -1.5
2月 85.5 4.09
1月 107.6 16.1
2013年
12月 120.8 3.3
11月 85 2.4
10月 84.2 1.24
9月 88.4 4.88
8月 83.8 0.62
7月 94.1 24.1
6月 143.9 20.12
5月 92.6 0.29
4月 84.4 0.4
3月 124.2 5.65
2月 82.1 6.32
1月 92.7 -7.3
2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。（完） (发稿 侯向明；撰写 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申