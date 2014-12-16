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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 16:11 BJT

法国数据：12月服务业PMI初值创四个月高点，或显示企业状况已经触底

服务业的新业务四个月以来首现增长，企业预期处于3月以来最高水平。

但制造业继续下滑，PMI降至四个月低点47.9，而路透调查分析师原本预估该指数较11月略有改善。

“有迹象显示法国经济可能已经触底，”Markit首席分析师Chris Williamson说，并补充说服务业和综合PMI指数1月可能升破50。

12月综合PMI从11月的47.9升至49.1，行业萎缩速度为四个月来最慢。(完)

(编译 朱晓军/艾茂林; 审校 徐文焰)
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