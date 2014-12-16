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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 11:03 BJT

《全球市场》俄罗斯升息提振卢布跳涨，亚股因油价续跌走低

美国原油期货 在亚洲交易时段下跌0.4%报每桶55.69美元，周一曾触及2009年5月以来低位55.02美元。布兰特原油期货 下滑约0.4%至每桶60.82美元，周一最低跌至60.20美元的2009年7月以来低点。

避险情绪推动美元兑日圆下滑。美元 日内略跌至117.77日圆，逼近上周四触及的低位117.44，进一步远离12月8日创下的七年高点121.86。

欧元兑美元 微升至1.2442美元。

现货金 上涨0.3%报每盎司1,195.90美元，周一下挫逾2%，为一年多以来最大单日跌幅，跟随油价疲势。

投资者目前静待美联储周二与周三举行2014年最后一次会议。该央行预计将于周三1900GMT发布声明和预估，随后联储主席叶伦在半小时后将召开记者会。

美联储官员预计将决定是否对政策声明措辞作出关键修改，来为明年升息进一步敞开大门，并且有力地预测美国将继续在一派惨淡的全球经济中一枝独秀。

美国周一公布的数据凸显出经济强势，11月制造业产出录得九个月最大月增幅。不过纽约联储的制造业数据却在一定程度上削弱了市场对美国制造业的乐观情绪。数据显示，12月纽约州制造业指数萎缩，为去年1月以来首次。 (完)
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