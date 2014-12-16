《全球市场》俄罗斯升息提振卢布跳涨，亚股因油价续跌走低

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
美国原油期货 在亚洲交易时段下跌0.4%报每桶55.69美元，周一曾触及2009年5月以来低位55.02美元。布兰特原油期货 下滑约0.4%至每桶60.82美元，周一最低跌至60.20美元的2009年7月以来低点。
避险情绪推动美元兑日圆下滑。美元 日内略跌至117.77日圆，逼近上周四触及的低位117.44，进一步远离12月8日创下的七年高点121.86。
欧元兑美元 微升至1.2442美元。
现货金 上涨0.3%报每盎司1,195.90美元，周一下挫逾2%，为一年多以来最大单日跌幅，跟随油价疲势。
投资者目前静待美联储周二与周三举行2014年最后一次会议。该央行预计将于周三1900GMT发布声明和预估，随后联储主席叶伦在半小时后将召开记者会。
美联储官员预计将决定是否对政策声明措辞作出关键修改，来为明年升息进一步敞开大门，并且有力地预测美国将继续在一派惨淡的全球经济中一枝独秀。
美国周一公布的数据凸显出经济强势，11月制造业产出录得九个月最大月增幅。不过纽约联储的制造业数据却在一定程度上削弱了市场对美国制造业的乐观情绪。数据显示，12月纽约州制造业指数萎缩，为去年1月以来首次。 (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。