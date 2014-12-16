重发-更新版 1-中国公开市场：连续六次未进行操作，央行继续展现谨慎态度

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* 央行公开市场连续六次未进行任何操作

* 央行维持谨慎态度，资本脱实向虚令宽松政策受限

* 流动性若紧张，料定向输血可能性较大

路透上海12月16日 - 中国央行公开市场周二维持“缄默”,连续第六次未进行任何操作。虽然最新经济和金融数据都不佳，实体经济需求低迷，外汇占款低位增长，基础货币投放有限，均呼唤进一步宽松政策的出台，但央行继续展现谨慎态度，逆回购未见出山。

业内人士并指出，金融资本的脱实向虚造就了国内资本市场尤其是股市的繁荣，亦增加了央行进一步宽松政策出台的顾虑，考虑到年底将至，若IPO申购资金冻结对流动性形成巨大压力，料央行多会以定向方式输血稳定市场。

“连续六次暂停，一直没动静，除非资金利率再大幅波动，否则短期公开层面可能很难看到央行的态度有一个大的转变。”南京银行金融市场部研究员王强松称。

中国央行公开市场今日依旧未进行任何操作；而据路透统计，本周公开市场资金到期量为零。

王强松指出，本月IPO冻结资金规模可能到2万亿元，年底理财到期规模也较大，机构都在虎视眈眈，压力不小，但股市的表现对央行的政策有较大影响。

他认为，经济数据和金融数据都在呼唤进一步宽松政策出台，但要注意资本市场表现，融资融券规模增长非常快，在逆回购或者降准这些策略上，央行可能担忧再放钱后，会进一步助长流动性的“脱实向虚”。

中国央行研究局首席经济学家马骏最新表态称，宏观政策要根据情况变化微调，只要就业没有太大问题，就无需强刺激，明年需要稳健的货币政策。

受新订单和价格指数大幅下滑拖累，汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50关口，创下七个月最低。这反映国内需求仍然低迷，制造业延续下滑态势，未来几个月政策需进一步放松。

年内最后一批12只新股发行时间确定。最新公告显示，12月批次新股申购时间主要集中在12月19日和22日两个交易日。除葵花药业18日（本周四）率先申购以及澳新股份于23日垫底申购之外，国信证券等六股19日集中申购；而春秋航空等四股均在22日（下周一）申购。据统计，上述12家新股拟募资额合计逾133亿元。

针对市场说法称9月央行面向大行进行的中期借贷便利(MLF)操作本周将到期，上海一商业银行交易员指出，“逆回购比较高调，国开(行)有在(货币)市场上压低回购利率，私下能解决的(流动性问题)，(央行)估计还是私下解决。”

此外，财政部和央行本周四(18日)将进行今年第12期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，操作量600亿元人民币，期限三个月(91天)。

中国央行公开市场上周仍为空窗操作。尽管年末因素叠加新股集中申购令资金面临挑战，但市场热盼的逆回购仍未能再现江湖；央行无为而治的背后，则是机构对其非公开定向放水的宽松预期不断升温。

分析人士指出，短期内股市高涨的热情或暂压制央行继续公开放水，但当前中国通胀低企，且宏观经济下行压力有增无减，令货币政策宽松再加码预期继续发酵，只是非公开定向工具仍有望担当近期主力。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二、三季度则未开展SLF。

另外，三季度央行还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

央行同时还通过抵押补充贷款工具(PSL)为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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