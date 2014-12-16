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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 10:58 BJT

香港个股：中国动向料今年净利增幅高至380%，得益于阿里巴巴股份投资

路透香港12月16日 - 中国运动服装制造商--中国动向（集团）有限公司 周二称，预计2014年度净利同比增长350-380%，主要得益于对阿里巴巴 的间接投资。

中国动向的声明称，由于其投资的云峰基金就出售于阿里巴巴股份投资的30%作出分派，导致投资收入大幅增加，亦令到中国动向于今年度净利大幅增长。于该分派后，中国动向仍为云峰基金的有限责任合伙人。

“同期的核心运动服销售业务表现按年比较，则维持稳定。”公告并称。

中国动向于2013年度经营盈利6,918万元人民币，净利1.77亿元，每股盈利3.19元。该公司将于明年3月发布2014年度业绩。

香港时间10:54，该股涨2.11%，报1.45港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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