台湾债市：RP利率偏上，票券商调高利率期盼客户跨年

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北12月16日 - 台湾大型票券商与金融机构承作的跨月附买回(RP)利率周二走高，因客户对跨年态度依旧保守，票券商采年内、跨年利率差别化措施，希望调度更多跨年资金。
市场调度人士指出，受本周有国际债券交割等因素影响，投信基金遭寿险明显赎回，不过银行端月内资金仍旧丰沛，因此调度尚不成问题；至于跨年资金的取得，可能要等到下周才会比较明朗。
〞投信这两天解蛮多的，要多打几通电话才能找到钱。〞一位大型证券商交易员说。
随着跨年短票成交利率走扬，票券商也调高跨月RP利率，希望吸引客户将资金落点跨过年底。
一承做利率偏低的票券商交易员指出，已将跨月公司债RP利率从0.53%直接拉高到0.58%，与月内利差达到8基点。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。
大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%，上日0.47-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.58%，上日在0.53-0.58%。
本周的公司债交割因素尚有：周三台电32亿台币公司债交割、彰化银行 2.6亿美元国际债券交割；周四彰化银行1.0亿美元国际债券交割；周五彰化银行1.4亿美元国际债券交割；还本则有周二建国工程 5亿台币公司债；周四中信银20亿台币金融债。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申