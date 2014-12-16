版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 11:00 BJT

台湾债市：RP利率偏上，票券商调高利率期盼客户跨年

路透台北12月16日 - 台湾大型票券商与金融机构承作的跨月附买回(RP)利率周二走高，因客户对跨年态度依旧保守，票券商采年内、跨年利率差别化措施，希望调度更多跨年资金。

市场调度人士指出，受本周有国际债券交割等因素影响，投信基金遭寿险明显赎回，不过银行端月内资金仍旧丰沛，因此调度尚不成问题；至于跨年资金的取得，可能要等到下周才会比较明朗。

〞投信这两天解蛮多的，要多打几通电话才能找到钱。〞一位大型证券商交易员说。

随着跨年短票成交利率走扬，票券商也调高跨月RP利率，希望吸引客户将资金落点跨过年底。

一承做利率偏低的票券商交易员指出，已将跨月公司债RP利率从0.53%直接拉高到0.58%，与月内利差达到8基点。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%，上日0.47-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.58%，上日在0.53-0.58%。

本周的公司债交割因素尚有：周三台电32亿台币公司债交割、彰化银行 2.6亿美元国际债券交割；周四彰化银行1.0亿美元国际债券交割；周五彰化银行1.4亿美元国际债券交割；还本则有周二建国工程 5亿台币公司债；周四中信银20亿台币金融债。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐