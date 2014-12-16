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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 16:52 BJT

德国数据：12月综合PMI降至18个月最低，制造业升温难敌服务业颓势

“制造业需要继续向正确方向迈进，以避免服务业进一步疲弱对其造成拖累，进而导致整体经济下滑，”Markit分析师Chris Williamson称。

一些企业表示，持续了几天的航空公司和全国铁路罢工打压了他们的表现。1月开始引入的最低工资规定亦冲击了服务业的乐观看法，服务业企业预期分项指数降至两年内第二最低水准51.3。

“总体来说，这一数据充其量是符合第四季GDP略微增长的情况...明年初经济再度走软的可能性越来越高，”Markit分析师Oliver Kolodseike称。(完)

(编译 田建华/艾茂林/于春红; 审校 王洋/徐文焰)
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