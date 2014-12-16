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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 11:52 BJT

泰国股市：盘中挫跌3.4%创逾半年最低，投资者卖出能源股和银行股

路透曼谷12月16日 - 周二泰国股市一度挫跌3.4%，投资者出脱能源股和银行股，随后跌幅收窄。

0341GMT，泰国股市 跌2.69%报1,438.66点，此前一度跌至6月2日以来最低1,427.89点。换手已经达至62亿泰铢(1.8776亿美元)。

能源板块 暴跌4.76%，银行板块 挫跌3.43%。

泰国股市周一稍晚反弹，此前跌至七个月低位并录得六年来日内最大百分比跌幅，因全球油价下跌重创能源企业。(完)
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