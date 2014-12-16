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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 17:11 BJT

欧元区数据：12月综合PMI小幅增长，企业继续降价

欧元区12月服务业PMI初值为51.9，高于前值51.1和预估值51.5；制造业PMI升幅类似，为50.8，预估值为50.5。

综合PMI项下的工厂产出分项指数持稳在51.2。

Williamson表示，整体来看，PMI数据预示第四季国内生产总值(GDP)料增长0.1%，低于上周路透调查中预估的增长0.2%。(完) (编译 王丽鑫/艾茂林/朱晓军；审校 徐文焰/蔡美珍/王洋)
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