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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 11:21 BJT

印尼金融市场：股市下跌2%，卢比兑美元触及16年新低

路透雅加达12月16日 - 新兴市场动荡加剧，印尼股市周二下跌2%，印尼卢比兑美元 触及12,925，创下16年低位。

印尼股市指数 盘中一度跌至5,005.28，为逾一个月最低水平，房地产类股领跌。PT Alam Sutera Realty 股价重挫11%。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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