版本:
中国
市场报道 | 2014年 12月 16日 星期二 11:29 BJT

美国政经：参议院即将批准立法，要求社区银行人士进入美联储理事会

路透华盛顿12月15日 - 美国众议院上周通过了一项恐怖主义保险法案，其中包括一条无人注意的条款，即要求美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策委员会至少有一名成员有社区银行经验。

这一条款似乎注定会成为法律，标志着美联储治理结构的组成发生罕见的变化。

美国参议院计划本周稍晚就该众议院议案投票表决。在已获得参议院批准的前一版该项立法中，也有这一条款，意味着此条款将在国会年底休会之际轻松过关。

美国国会的几名议员呼吁美国总统奥巴马任命一名社区银行人士进入美联储理事会，其中包括此项条款的发起人--民主党参议员David Vitter。该理事会正常情况下由七人组成，目前有两个空缺。

很多议员担心，华尔街大公司对美联储有太大影响力，增加一名社区银行人士或能缓和这种情况。该法案要求，美联储理事会至少有一人曾供职或管理过资产规模不超过100亿美元的银行。

美联储理事会要有来自全美不同地区的代表，但从未有过为某种业务类别特地保留一个席位的规定。

“为社区银行保留一个美联储理事席位，那要不要给工会组织或中等规模银行或(摩根大通执行长)迪蒙保留一个席位呢？”密歇根大学经济学教授Justin Wolfers表示。

“这种做法十分欠妥，也与全球其他央行的惯例不一致。”

美联储理事由总统提名，要得到参议院批准。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐