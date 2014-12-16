美国政经：参议院即将批准立法，要求社区银行人士进入美联储理事会

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透华盛顿12月15日 - 美国众议院上周通过了一项恐怖主义保险法案，其中包括一条无人注意的条款，即要求美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策委员会至少有一名成员有社区银行经验。
这一条款似乎注定会成为法律，标志着美联储治理结构的组成发生罕见的变化。
美国参议院计划本周稍晚就该众议院议案投票表决。在已获得参议院批准的前一版该项立法中，也有这一条款，意味着此条款将在国会年底休会之际轻松过关。
美国国会的几名议员呼吁美国总统奥巴马任命一名社区银行人士进入美联储理事会，其中包括此项条款的发起人--民主党参议员David Vitter。该理事会正常情况下由七人组成，目前有两个空缺。
很多议员担心，华尔街大公司对美联储有太大影响力，增加一名社区银行人士或能缓和这种情况。该法案要求，美联储理事会至少有一人曾供职或管理过资产规模不超过100亿美元的银行。
美联储理事会要有来自全美不同地区的代表，但从未有过为某种业务类别特地保留一个席位的规定。
“为社区银行保留一个美联储理事席位，那要不要给工会组织或中等规模银行或(摩根大通执行长)迪蒙保留一个席位呢？”密歇根大学经济学教授Justin Wolfers表示。
“这种做法十分欠妥，也与全球其他央行的惯例不一致。”
美联储理事由总统提名，要得到参议院批准。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申