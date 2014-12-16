更新版 1-新债招标：国开行年内缴款最后两期债定位远低预期，机构需求旺盛

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 国开行三年及七年债定位远低于预期
* 年内缴款的国开债，机构有一定配置需求
* 亦有承销商冲量等非市场因素存在 (新增市场评论和更多背景)
路透上海12月16日 - 中国国家开发银行 周二招标的三年期和七年期固息增发债定位远低于预期。作为年内缴款的最后两期国开债，机构有一定的配置需求，加之承销商冲量等非市场因素存在，致中标收益率偏离预期较多。
“二级好了一些，但（新债结果）确实太低了，不过（年内）最后发的一般都差不了，”上海一银行交易员称。
而北京一银行交易员则谈到，该两期债确切的说应该是年内缴款的最后一批国开债，按往年惯例，可能未来两周还会有跨年缴款的新债招标现身。
业内人士稍早透露，国开行上午招标的三年和七年期固息增发债，中标收益率分别为4.0266%和4.1487%，对应预测均值分别为4.16%和4.26%；投标倍数依次为5.76倍和3.87倍。
二级市场今日亦有所转暖，剩余期限约2.31年的国开债140208券今日收益率下行，最新报价 为4.12%/4.06%，上日尾盘为4.21%/4.16%。
今日招标的两期债分别为该行今年第25期 和28期 的增发债。
具体发行条款如下：
第25和28期增发债
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发行上限 三年49.42亿元；七年50亿元
期限/计息方式 3/7年固息
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 12月18日
起息日 3年：10月17日
7年：11月20日
分销期 12/17-12/18
上市日 12月24日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申