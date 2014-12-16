版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 11:46 BJT

更新版 1-新债招标：国开行年内缴款最后两期债定位远低预期，机构需求旺盛

* 国开行三年及七年债定位远低于预期

* 年内缴款的国开债，机构有一定配置需求

* 亦有承销商冲量等非市场因素存在 (新增市场评论和更多背景)

路透上海12月16日 - 中国国家开发银行 周二招标的三年期和七年期固息增发债定位远低于预期。作为年内缴款的最后两期国开债，机构有一定的配置需求，加之承销商冲量等非市场因素存在，致中标收益率偏离预期较多。

“二级好了一些，但（新债结果）确实太低了，不过（年内）最后发的一般都差不了，”上海一银行交易员称。

而北京一银行交易员则谈到，该两期债确切的说应该是年内缴款的最后一批国开债，按往年惯例，可能未来两周还会有跨年缴款的新债招标现身。

业内人士稍早透露，国开行上午招标的三年和七年期固息增发债，中标收益率分别为4.0266%和4.1487%，对应预测均值分别为4.16%和4.26%；投标倍数依次为5.76倍和3.87倍。

二级市场今日亦有所转暖，剩余期限约2.31年的国开债140208券今日收益率下行，最新报价 为4.12%/4.06%，上日尾盘为4.21%/4.16%。

今日招标的两期债分别为该行今年第25期 和28期 的增发债。

具体发行条款如下：

第25和28期增发债

--------------------------------------------------

发行上限 三年49.42亿元；七年50亿元

期限/计息方式 3/7年固息

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 12月18日

起息日 3年：10月17日

7年：11月20日

分销期 12/17-12/18

上市日 12月24日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------

债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐