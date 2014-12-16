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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 17:40 BJT

表格：英国11月CPI年增率降至1.0%，创2002年9月以来最低

路透伦敦12月16日 - 英国国家统计局周二公布：

* 11月CPI较前月下滑0.3%，较上年同期上升1.0%(预估为上升1.2%)

* 11月零售物价指数(RPI)较前月下滑0.2，较上年同期上升2.0%(预估为按年上升2.2%)

* 11月核心CPI较前月下滑0.1%，较上年同期上涨1.2%

* 10月房价同比上涨10.4%，9月上涨12.1%；伦敦房价上涨17.2%

* 11月CPI按年增幅为2002年9月以来最低

以下为详细数据：

11月 10月 预估

CPI(HICP)

较前月% -0.3 0.1 0.0

较上年同期%　　　 1.0 1.3 1.2

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% -0.1 0.2

较上年同期% 1.2 1.5

零售物价指数(RPI)

较前月% -0.2 0.0

较上年同期%　　　 2.0 2.3

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% -0.2 0.0

较上年同期%　 2.0 2.4 (完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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