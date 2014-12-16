主要国家经济指标预测--12月17日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月17日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 12月 2-7-0 2-7-0 (升息-维持利率不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 11月 减少2.0 减少2.04 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至10月三个月 5.9% 6.0% 平均每周薪资所得(较上年) 截至10月三个月 +1.2% +1.0% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至10月三个月 +1.5% +1.3% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 负7.6 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.2% -- (较上年同期) +0.3% +0.3% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -0.1% -- (较上年同期) +0.7% +0.7% 1000 欧元区劳工成本(较上年) 第三季 -- +1.2% 欧元区薪资 -- +1.2% 1200 美国抵押贷款市场指数 12月12日当周 -- 372.3 再融资指数 -- 1,518.7 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.1% 持平 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.4% +1.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.8% 每周平均实质所得(较前月) +0.3% +0.4% 1330 美国经常帐收支(亿美元) 第三季 赤字975 赤字985 1330 加拿大趸售贸易(较前月) 10月 +0.1% +1.8% 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 -- +0.2% 1900 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25% 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +3.3% +3.9% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超8,522 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,819 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月16日(二) 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 47.9 48.6 服务业PMI 49.8 48.3 综合PMI 49.1 -- 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 51.2 50.4 服务业PMI 51.4 52.5 综合PMI 51.4 -- 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 50.8 50.5 服务业PMI 51.9 51.5 综合PMI 51.7 51.5 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 13.73 -- 对全球贸易收支 53.97 -- 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.3% 持平 (较上年同期) +1.0% +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) -0.2% 持平 (较上年同期) +2.0% +2.2% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -0.2% 持平 (较上年同期) +2.0% +2.3% 0930 英国PPI投入物价指数(未经季节调整，较前月) 11月 -1.0% -1.6% (未经季节调整，较上年同期) -8.8% -9.3% PPI产出物价指数(未经季节调整，较前月) +0.2% -0.3% (未经季节调整，较上年同期) -0.1% -0.6% PPI核心产出物价指数(未经季节调整，较前月) +0.5% 持平 (未经季节调整，较上年同期) +1.4% +1.0% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 12月 正34.9 正20.0 现况指数 正10.0 正5.0 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 顺差240 顺差196 1330 美国房屋开工年率(万户) 11月 102.8 104.0 建筑许可年率(万户) 103.5 106.0 1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -0.6% -0.4% 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 53.7 55.2 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -0.9% -- (较前月) -0.3% -- 2145 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第三季 赤字50.1 赤字55 截至9月30日的年度经常帐 赤字60.9 赤字65.8 2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差8,919 逆差10,000 出口(较上年同期) +4.9% +7.0% 进口(较上年同期) -1.7% +1.7% 2400 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元) 上半年 赤字6 -- 现金预算收支(亿新西兰元) 赤字40 -- (完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申