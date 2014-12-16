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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--12月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段      预估值      前值
    
    12月17日(三)
    0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果             12月        2-7-0      2-7-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    0930 英国请领失业金人数(万人)                        11月      减少2.0   减少2.04
             按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率  截至10月三个月      5.9%       6.0%
             平均每周薪资所得(较上年)             截至10月三个月     +1.2%      +1.0%
             平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至10月三个月     +1.5%      +1.3%
    1000 瑞士ZEW投资者信心指数                           12月          --       负7.6
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      11月终值        -0.2%        --
                                    (较上年同期)                     +0.3%      +0.3%
                扣除食品和能源的HICP(较前月)                         -0.1%        --
                                (较上年同期)                         +0.7%      +0.7%
    1000 欧元区劳工成本(较上年)                        第三季          --       +1.2%
         欧元区薪资                                                    --       +1.2%
    1200 美国抵押贷款市场指数                    12月12日当周          --       372.3
             再融资指数                                                --     1,518.7
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)     11月        -0.1%       持平
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                           +1.4%      +1.7%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                             +0.1%      +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                       +1.8%      +1.8%
             每周平均实质所得(较前月)                                +0.3%      +0.4%
    1330 美国经常帐收支(亿美元)                        第三季      赤字975    赤字985
    1330 加拿大趸售贸易(较前月)                          10月        +0.1%      +1.8%
    1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                     11月          --       +0.2%
    1900 美国联邦基金利率目标                             --           --     0-0.25%
    2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)               第三季        +0.7%      +0.7%
                                (较上年同期)                         +3.3%      +3.9%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                        前周          --   卖超8,522
         外资投资日本股票(亿日圆)                                      --   买超4,819
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段        现值      预估值
    
    12月16日(二)
    0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         12月初值        47.9        48.6
                   服务业PMI                                         49.8        48.3
                   综合PMI                                           49.1         -- 
    0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         12月初值        51.2        50.4
                   服务业PMI                                         51.4        52.5
                   综合PMI                                           51.4         -- 
    0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)       12月初值        50.8        50.5
                   服务业PMI                                         51.9        51.5
                   综合PMI                                           51.7        51.5
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    10月       13.73         -- 
               对全球贸易收支                                       53.97         -- 
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 11月       -0.3%        持平
                                (较上年同期)                        +1.0%       +1.2%
                    零售物价指数(RPI)(较前月)                       -0.2%        持平
                            (较上年同期)                            +2.0%       +2.2%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                -0.2%        持平
                                        (较上年同期)                +2.0%       +2.3%
    0930 英国PPI投入物价指数(未经季节调整，较前月)       11月       -1.0%       -1.6%
                            (未经季节调整，较上年同期)              -8.8%       -9.3%
             PPI产出物价指数(未经季节调整，较前月)                  +0.2%       -0.3%
                            (未经季节调整，较上年同期)              -0.1%       -0.6%
         PPI核心产出物价指数(未经季节调整，较前月)                  +0.5%        持平
                            (未经季节调整，较上年同期)              +1.4%       +1.0%
    1000 德国ZEW经济景气判断指数                         12月      正34.9      正20.0
                现况指数                                           正10.0       正5.0
    1000 欧元区贸易收支(亿欧元)                          10月     顺差240     顺差196
    1330 美国房屋开工年率(万户)                          11月       102.8       104.0
              建筑许可年率(万户)                                    103.5       106.0
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                        10月       -0.6%       -0.4%
    1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         12月初值        53.7        55.2     
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)             11月       -0.9%         -- 
                                (较前月)                            -0.3%         -- 
    2145 新西兰经常帐(亿新西兰元)                      第三季    赤字50.1      赤字55
                                      截至9月30日的年度经常帐    赤字60.9    赤字65.8
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                            11月   逆差8,919  逆差10,000
                 出口(较上年同期)                                   +4.9%       +7.0%
                 进口(较上年同期)                                   -1.7%       +1.7%
    2400 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元) 上半年   赤字6          --
               现金预算收支(亿新西兰元)                            赤字40         -- (完)
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