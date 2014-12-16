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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 18:25 BJT

德国数据：12月ZEW经济景气判断指数大幅扬升，受益于欧元和油价下跌

12月现况分项指数从3.3升至10.0。ZEW表示，此次调查是在12月1-15日期间进行的，共访问了230名投资者和分析师。（完）

(编译/审校 艾茂林/高琦/田建华)
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