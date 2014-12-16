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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 18:11 BJT

表格：欧元区10月贸易顺差为240亿欧元，出口较上年同期增加4%

路透布鲁塞尔12月16日 - 欧盟统计局周二公布：

    * 欧元区10月贸易顺差为240亿欧元--统计局
    * 欧元区9月贸易收支修正为顺差181亿欧元，前值为顺差185亿欧元--统计局
    * 欧元区10月未经调整的出口较上年同期增加4%，进口较上年同期持平--欧盟统计局
    * 欧元区10月经季节调整出口较前月下滑0.3%，进口较前月增加1.3%-欧盟统计局
       
    欧元区 2013年   2014年    变化(%)  13年    14年     变化(%)    13年        14年    变化(%)
             10月    10月               9月     9月                1-10月     1-10月    
     出口     172.8   179.6     4%     158.4   171.8  r   8%  r    1 583.6     1 613.2    2%
     进口     156.3   155.6     0%     147.6   153.8  r   4%       1 461.3     1 463.8    0%
    贸易收支   16.5    24.0            10.9  r  18.1  r              122.2       149.4        
    
    注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值。(完)
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