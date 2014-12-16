表格：英国11月PPI产出物价较前月上升0.2%；较上年同期下滑0.1%

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦12月16日 - 英国国家统计局周二公布：
* 英国11月PPI产出物价较前月上升0.2%；较上年同期下滑0.1%(预估为按年下滑0.6%)
* 英国11月核心PPI产出物价较前月升0.5%，较上年同期上升1.4%(预估为按年升1.0%)
* 英国11月PPI投入物价较前月下滑1.0%，较上年
以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)
产出物价(未经调整) 11月 10月 预估值
较上月(变动%) 0.2 -0.3 (-0.3) -0.3
较上年同期(变动%) -0.1 -0.5 (-0.5) -0.6
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) 0.5 0.1 (0.1) 持平
较上年同期(变动%) 1.4 0.9 (0.9) 1.0
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) -1.0 -1.5 (-1.5) -1.6
较上年同期(变动%) -8.8 -8.4 (-8.4) -9.3
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) 0.2 0.1 (-0.2)
较上年同期(变动%) -2.3 -2.8 (-2.7)(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申