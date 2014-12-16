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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 17:39 BJT

表格：英国11月PPI产出物价较前月上升0.2%；较上年同期下滑0.1%

路透伦敦12月16日 - 英国国家统计局周二公布：

* 英国11月PPI产出物价较前月上升0.2%；较上年同期下滑0.1%(预估为按年下滑0.6%)

* 英国11月核心PPI产出物价较前月升0.5%，较上年同期上升1.4%(预估为按年升1.0%)

* 英国11月PPI投入物价较前月下滑1.0%，较上年

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

产出物价(未经调整) 11月 10月 预估值

较上月(变动%) 0.2 -0.3 (-0.3) -0.3

较上年同期(变动%) -0.1 -0.5 (-0.5) -0.6

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 0.5 0.1 (0.1) 持平

较上年同期(变动%) 1.4 0.9 (0.9) 1.0

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) -1.0 -1.5 (-1.5) -1.6

较上年同期(变动%) -8.8 -8.4 (-8.4) -9.3

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) 0.2 0.1 (-0.2)

较上年同期(变动%) -2.3 -2.8 (-2.7)(完)
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