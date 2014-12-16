版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 16:45 BJT

瑞典央行：维持指标利率在零不变，称需推行更具扩张性的货币政策

路透斯德哥尔摩12月16日 - 瑞典央行周二公布：

* 维持指标利率在零不变

* 维持指标利率在零水准的时间需略长于此前预估

* 到2016年下半年CPIF通胀率接近2%时，才是开始升息的合适时机

* 需要推行更具扩张性的货币政策，这样一来会令首次升息的时间进一步推后

* 也在准备推出进一步举措，以令货币政策更具扩张性

* 若有必要，这些措施可能在下次货币政策会议上提出(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐